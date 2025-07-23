Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ситуацию вокруг ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Свой комментарий она озвучила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, украинские чиновники плохо искали русский след при обысках в НАБУ и САП.

«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку... Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся... Вот это русский след», — сыронизировала Захарова.

Она добавила, что главное в ходе расследования «не выйти на самих себя».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ САП было необходимо для их очистки от влияния извне, в первую очередь от влияния России.