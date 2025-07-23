Путин давно все предвидел: в Британии шокированы реакцией Кремля на угрозы Трампа

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп начал предпринимать попытки восстановить отношения с РФ, которые при его предшественнике находились на худшем уровне за десятилетия. Но потепление отношений было недолгим, Трамп недавно набросился с угрозами на РФ и выдвинул ей ультиматум – он обещает ввести санкции, если за 50 дней не удастся достигнуть мирного соглашения с Киевом. В то же время реакция Кремля на происходящее оказалась необычной.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

«Путина, похоже, не волнуют эмоциональные угрозы Трампа», – пишет автор британского издания.

В статье говорится, что Владимир Путин оставил без внимания заявления Трампа, а высокопоставленные российские должностные лица также не стали открыто критиковать американское правительство. Многие политические аналитики считают, что такая сдержанность свидетельствует о заблаговременной готовности президента России к подобному развитию событий.

Западу не до смеха: Путин устроил США проблему размером с 14-этажный дом

Британские источники утверждают, что российский лидер предвидел ухудшение отношений после кратковременного периода потепления в начале второго президентского срока Трампа.

В СМИ считают, что в Москве выражают сожаление в связи с ухудшением отношений с Трампом, однако были готовы к такому сценарию. Кремль изначально учитывал возможность изменения риторики Вашингтона и возвращения к политике жестких санкций. Вместе с тем, российское руководство демонстрирует, что Путин не намерен уступать под давлением угроз Трампа, и не ставит крест на отношениях с Соединенными Штатами, пишет АБН24.

Напомним, в Китае удивились реакции Путина на угрозы США.