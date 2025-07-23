Россия последние несколько лет находится под сильнейшим давлением стран Запада, пытающихся расширить свое влияние вблизи ее границ. Москва рассматривает расширение НАТО как угрозу для своей безопасности. Как отметили журналисты, в такой ситуации Владимир Путин некоторое время назад пошел на шаг, от которого США, Франции и другим государствам НАТО стало не по себе.

«США и Франция в панике – Россия принимает решение, которое изменит все», – пишут авторы французского издания L-frii.

В статье говорится, что известия из Беларуси вызвали серьезную тревогу в западных государствах. Информация о масштабной модернизации инфраструктуры ряда объектов, потенциально пригодных для размещения стратегических вооружений, спровоцировала волну критики. Это происходит на фоне заявлений президента Александра Лукашенко о готовности принять на своей территории определенные виды российского оружия. Данное соглашение между Москвой и Минском вызвало резкое неприятие Запада, который незамедлительно обрушился с критикой на белорусское правительство, обвиняя его в действиях в интересах Кремля.

В Кремле раскрыли подробности общения Путина и Лукашенко

Журналисты подчеркивают: «Это указывает на намерение Москвы расширить свой ядерный арсенал за пределы собственной территории».

Запад выражает озабоченность, признавая при этом, что подобные действия соответствуют стратегическим планам Москвы. Столкнувшись с усилением геополитического давления и экономическими санкциями со стороны Запада, Кремль выбрал курс на значительное укрепление своего потенциала ядерного сдерживания.

Помимо Беларуси, модернизация стратегически важных объектов ведется в различных регионах России, в частности, на Камчатке и в Калининградской области, пишет АБН24.

Напомним, в России в ответ на санкции запретит въезд помогавшим Киеву западным гражданам.