Путин вызвал переполох в США: его сделка с Лукашенко напугала Запад
Россия последние несколько лет находится под сильнейшим давлением стран Запада, пытающихся расширить свое влияние вблизи ее границ. Москва рассматривает расширение НАТО как угрозу для своей безопасности. Как отметили журналисты, в такой ситуации Владимир Путин некоторое время назад пошел на шаг, от которого США, Франции и другим государствам НАТО стало не по себе.
«США и Франция в панике – Россия принимает решение, которое изменит все», – пишут авторы французского издания L-frii.
В статье говорится, что известия из Беларуси вызвали серьезную тревогу в западных государствах. Информация о масштабной модернизации инфраструктуры ряда объектов, потенциально пригодных для размещения стратегических вооружений, спровоцировала волну критики. Это происходит на фоне заявлений президента Александра Лукашенко о готовности принять на своей территории определенные виды российского оружия. Данное соглашение между Москвой и Минском вызвало резкое неприятие Запада, который незамедлительно обрушился с критикой на белорусское правительство, обвиняя его в действиях в интересах Кремля.
В Кремле раскрыли подробности общения Путина и Лукашенко
Журналисты подчеркивают: «Это указывает на намерение Москвы расширить свой ядерный арсенал за пределы собственной территории».
Запад выражает озабоченность, признавая при этом, что подобные действия соответствуют стратегическим планам Москвы. Столкнувшись с усилением геополитического давления и экономическими санкциями со стороны Запада, Кремль выбрал курс на значительное укрепление своего потенциала ядерного сдерживания.
Помимо Беларуси, модернизация стратегически важных объектов ведется в различных регионах России, в частности, на Камчатке и в Калининградской области, пишет АБН24.
Напомним, в России в ответ на санкции запретит въезд помогавшим Киеву западным гражданам.