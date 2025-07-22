Захарова: военкор Журавлев погиб в ходе спланированной атаки ВСУ

Военкор «РИА новости» Ростислав Журавлев два года назад, 22 июля 2023 года, погиб в ходе спланированного удара ВСУ, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Журавлев попал под удар реактивного снаряда системы залпового огня РСЗО HIMARS.

По ее оценке, это однозначно указывает на спланированный характер нападения.

Напомним, что 22 июля 2023 г. группа журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами в зоне проведения спецоперации на Украине.

В результате атаки погиб Журавлев, пострадали фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

23 июля того же года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста. 25 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно.