На Западе оценили реакцию Путина на угрозы Трампа
Президента России Владимир Путин не озабочен угрозами главы США Дональда Трампа по конфликту на Украине.
Об этом пишет газета The Guardian.
«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — говорится в статье.
Такер Карлсон сделал громкое заявление о Путине
Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков и источники в Кремле, это свидетельствует о том, что Путин давно предвидел разлад в отношениях с Вашингтоном.