Сенатор Пушков заявил о желании ЕС развернуть «ледяную» войну с Россией

Вражда к России должна стать главным скрепляющим Евросоюз фактором — такова одна из целей долгосрочной политики Брюсселя, которая ставит своей задачей-максимум распад РФ. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Германия и Британия заключили соглашение, подразумевающее военное сотрудничество. В него входит как производство вооружений на территории обеих стран, так и совместная разработка новых видов оружия. Отвечая на вопрос о целях создания такого альянса, сенатор отметил, что он «носит антироссийский характер, как и вся политика ЕС в отношении России».

«Возникновение такого альянса следует воспринимать так: либеральный клан политиков, который сегодня правит Европой, делает все, чтобы, во-первых, остаться у власти и, во-вторых, развернуть широкую «ледяную» войну против нашей страны — на самой грани войны «горячей»», — заявил Пушков.

Говоря о целях новой холодной, а точнее «ледяной» войны ЕС против России, сенатор выразил мнение, что «долгосрочная задача-максимум — добиться распада России», о чем, заметил он, говорят открыто в ЕС, где «России хотят устроить то же, что случилось с СССР».