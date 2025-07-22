В Госдуме ответили на призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию. Парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru, что в РФ поляки не подвергают себя никакой опасности, в отличие от россиян на недружественной земле.

Политик отметил, что в польских городах на машины с российскими номерами и на россиян нападали неоднократно.

По словам депутата, секрета в том, что в Польше не первое поколение реваншистов мечтает о некой мести в международном масштабе, нет.

В Госдуме отреагировали на просьбы к полякам покинуть Россию

В этом списке, кроме России, также Германия, Украина и Белоруссия, напомнил собеседник издания. Он напомнил, что агрессию в отношении Москвы часто демонстрируют сами же руководители польского государства.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что Польша призвала своих граждан покинуть РФ из-за возможной подготовки ударов по Москве.