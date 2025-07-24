Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин приехал в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Подносова возглавила Верховный суд в апреле 2024 года. Она умерла на 72-м году жизни.

Стала известна причина смерти председателя Верховного суда РФ Подносовой

Ранее сообщалось, что причиной смерти председателя Верховного суда Российской Федерации стало онкологическое заболевание.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Более 35 лет работала судьей и имела высший квалификационный класс. Она стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд.