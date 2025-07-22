Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Что говорят депутаты?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 17 июля призвал депутатов пояснить, объяснять суть законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN "с тем, чтобы ответить на вопросы людей". ТАСС собрал комментарии государственных деятелей, разъясняющие тонкости нововведения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский:

— Использование VPN на территории РФ не запрещено. Штраф появляется только "за рекламу VPN-сервисов".

—- При помощи VPN можно заходить в соцсети Instagram и Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), "никаких санкций и штрафов за это не предусмотрено".

— Просмотр интервью с иноагентами не приводит к административной отвественности: "За просмотр интервью с иноагентами… штрафовать… не будут. Можно [смотреть интервью] даже если иноагент беседует с другим иноагентом".

— Создание интернет-мемов с иноагентами не будет считаться распространением экстремистского контента "до тех пор, пока вы не создадите какой-то жуткий мем, который будет признан экстремистским материалом и попадет в список Минюста".

— Полиция и инспекторы ГИБДД не будут досматривать смартфоны для поиска экстремистского контента. Личный телефон могут изучать "только в рамках возбужденного уголовного дела по серьезным основаниям, когда проводятся выемки, обыски". А по новому закону "уполномоченный орган будет фиксировать намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста".

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин:

— Штрафов за случайный однократный переход по ссылке на экстремистский материал не будет: "...однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала — не повод для наказания".

— Задача закона — пресечь сознательное распространение и изучение экстремистских материалов, а не ограничивать свободный доступ к информации. "До тех пор, пока вина не доказана, человек не может быть привлечен к ответственности. Таким образом, закон не касается обычных пользователей, которые случайно открыли какую-то страницу или интересовались общими вопросами".

— Обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не расценивается как реклама: "...само по себе информирование не является рекламой. <...> Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии — это не реклама и, соответственно, не подпадает под запрет".

— Важно понимать разницу между рекламой и использованием VPN: "Реклама — это продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей, а использование — это частное применение технологии самим пользователем".

— Использование гражданами VPN не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью: получением доступа к экстремистским материалам, совершением преступлений, анонимизации киберугроз и мошенничества. "В таких случаях меры со стороны государства оправданны и направлены не против технологии как таковой, а против злоупотреблений".

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин:

— Госдуме надо следить за реализацией закона о штрафах за экстремистские запросы в течение года и в случае необходимости внести в него изменения. "Здесь правильно было бы нам вместе с профильным комитетом подумать, чтобы на протяжении как минимум года мы сопровождали этот законопроект, возвращались к нему. <…> Если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это".

— Необходимо проконтролировать реализацию норм, чтобы не пострадал "невинный человек".

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев:

— Обычные пользователи не пострадают от инициативы.

— Поисковые системы не обязаны передавать правоохранительным органам запросы пользователей в рамках законопроекта о запрете поиска экстремистских материалов. Это будет происходить только в рамках возбуждения уголовного дела, когда есть конкретные основания: "​​Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает".

— Нововведения позволят не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов и пока не блокировать "большие западные платформы".

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин:

— Введение административной ответственности за доступ к экстремистским материалам активизирует мошенников, которые, маскируясь официальными государственными органами, будут получать деньги граждан под видом штрафов. "После вступления в силу поправок, касающихся штрафов за доступ к экстремистским материалам, рекламу VPN, а также передачу номеров и аккаунтов, можно ожидать волну мошенничеств, маскирующихся под официальные уведомления. Такие схемы будут использовать тревожность граждан, незнание правовых нюансов и стремление избежать "проблем с законом".

— Возможен запуск фальшивых онлайн-сервисов, которые будут предлагать "проверить наличие штрафов по новым статьям", после чего человеку предложат ввести свои персональные данные.

— Могут появиться мобильные приложения под видом "VPN-сканеров", которые на самом деле будут собирать трафик, сохранять пароли и использовать устройство для дальнейших мошеннических действий. "Эти схемы особенно опасны в первые месяцы после принятия закона, когда у граждан еще нет четкого понимания, как именно работают новые нормы, как наказываются нарушения и какие каналы являются официальными".

— Законодатели, параллельно с ужесточением норм ответственности, будут добиваться усиления ответственности и за подмену номеров, и за создание фальшивых цифровых ресурсов. "А пока призываю граждан критически относиться к любой информации о "штрафах", проверять данные через "Госуслуги" и в случае сомнений обращаться в полицию".

— Поправки не вводят повсеместного запрета на использование VPN или контроль за действиями граждан в Сети. Основной акцент сделан на целенаправленный обход блокировок для просмотра экстремистских материалов. "Если гражданин действует целенаправленно, с умыслом, то именно в этом случае может наступить административная ответственность".

— В законе не идет речи о посещении Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или других заблокированных платформ, за их посещения наказания не будет.

— Экстремистскими материалами считаются только те, которые суд признал таковыми и они внесены в официальный перечень. "Этот список — не тайный документ. Он в открытом доступе, регулярно обновляется, и по каждому материалу там есть четкое наименование".

— "Ответственность наступает не за поисковый запрос или случайный клик по ссылке, а именно за получение фактического доступа к конкретным экстремистским материалам. Больше того, нужно доказать, что действия были умышленными. Случайное попадание по ссылке не подпадает под статью. Важен именно умысел и факт осознанного доступа к запрещенному материалу".

— "Сами по себе поисковые запросы не являются основанием для ответственности. Если человек искал… сведения об авторе запрещенной публикации или писал научную работу о деструктивных движениях, но не открывал конкретные экстремистские материалы — нарушением это не считается. Более того, такие материалы не находятся в свободном доступе. Они либо удаляются, либо блокируются, поэтому "наткнуться случайно" на них крайне сложно".