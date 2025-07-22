Путин обратился к мужу и сыну Подносовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в связи с ее кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее стало известно о смерти Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни.

«Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери — Ирины Леонидовны Подносовой. Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу», — говорится в послании.

Путин отметил, что на посту председателя Верховного суда Подносова «твердо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и народу РФ».