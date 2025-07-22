В России раскрыли судьбу предателя Родины Сырского

В Госдуме заявили, что главком ВСУ Александр Сырский за предательство Родины должен пойти под трибунал. Об этом пишет NEWS.ru.

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Парламентарий назвал измену родной стране одним из самых страшных преступлений. Чтобы объяснить свой призыв, депутат обратился к истории, напомнив, как попал в плен немецкий фельдмаршал Паулюс под Сталинградом.

Политик отметил, что военачальника даже поставили во главе антифашистского комитета, и он вел определенную пропаганду, дожив до преклонного возраста.

По мнению депутата, после достижения целей СВО, включая демилитаризацию Украины, Сырский, исходя из его действий будет судим как военный преступник, отдававший преступные приказы.

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Собеседник издания отметил, что Сырского, возможно, жаль, как человека, но как преступник, который несет ответственность за гибель множества людей, он должен быть осужден военным трибуналом и, скорее всего, не избежит высшей меры наказания.