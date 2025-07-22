Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров напомнил о словах главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который заявил о готовности «убивать русских солдат», и высказывании командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о намерении раздавить Калининградскую область.

«Это, наверно, для любого нормального, подчеркну — нормального человека — посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном», — сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с министром иностранным дел Мозамбика Марией Лукаш.

По его словам, Европа стала частью «международного оборзения» по отношению к России и европейские лидеры всячески стремятся «завести свои народы», внушая им мысль о том, что Москва является их «извечным врагом и вот-вот нападет». На этом фоне Лавров выразил надежду, что разумный подход, проявляемый в этой ситуации администрацией президента США Дональда Трампа, не останется незамеченным европейцами.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.