В СПЧ прокомментировали обыски в редакции Baza

Член Совета России по правам человека (СПЧ) при президенте журналист Ева Меркачева назвала обыски в российском издании Baza давлением на журналистику. В разговоре с «Лентой.ру» она также отметила, что журналистика может исчезнуть, если закрыть для нее возможность устанавливать контакты.

Так она прокомментировала полицейские обыски в офисе российского издания Baza утром во вторник, 22 июля. Как сообщалось, полицейские и ОМОН пришли домой к главному редактору Глебу Трифонову. Также были задержаны и другие сотрудники СМИ. По данным Baza, адвокату Трифонова не сообщили о местонахождении подзащитного и отказывают в допуске к нему и другим задержанным.

«Я считаю, что вообще любое давление на журналистику недопустимо. В данном случае кажется, что это именно тот случай. У журналистов могут быть разные источники информации, это крайне нам необходимо для того, чтобы мы могли получать информацию из разных сфер», — сказала Меркачева.

Она добавила, что всегда было нормальным, когда у журналиста хорошие связи в среде правоохранительных органов, так как зачастую именно они знают ситуацию и могут что-то рассказать. Член СПЧ также посоветовала обращаться в суд, если у правоохранителей есть вопросы к источникам информации.

Всегда журналисты общались с правоохранителями. Всегда одни поставляли информацию другим. Это было нормальным и закономерным. При этом закон о СМИ позволяет журналисту не раскрывать свои источники -- только по решению суда. Соответственно, каждый журналист может руководствоваться этическими стандартами и запрашивать информацию у тех людей, кому он доверяет, на тех условиях, которые он обговаривает - Ева Меркачева, член СПЧ.

Она добавила, что информацию журналисты могут получать в том числе за оплату. По ее мнению, это не может навредить обществу, если журналист не разглашает персональные данные, и исходить нужно именно из этого.

Если сейчас резко обрубить журналисту все возможности устанавливать какие-то контакты, то мы просто придем к тому, что журналистика исчезнет. Все публикации будут основаны на пресс-релизах (…) Поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит -- плохой сигнал - Ева Меркачева, член СПЧ.

Если информация про недопуск главного редактора издания Baza Глеба Трифонова к его адвокату правда, то это прямое нарушение закона и конституции, убеждена Меркачева.

«У нас каждый человек на любой стадии имеет право связаться со своим адвокатом и в дальнейшем давать показания в его присутствии. Вот это право основополагающее, если не будет его, то, мне кажется, это серьезная угроза в целом, потому что у нас будут соблюдаться другие нормы», — подчеркнула член СПЧ.

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России сообщали о возбуждении уголовного дела на сотрудников полиции передававших данные Telegram-каналу Baza. Отмечается, что дело было возбуждено по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты незаконной передачи данных ограниченного доступа. После чего они публиковались на одном из Telegram-каналов.