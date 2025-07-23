В МИД ответили на вбросы об «изоляции» Лаврова

Министерство иностранных дел России опровергло распространяемые в западных СМИ сообщения о якобы имеющей место изоляции главы ведомства Сергея Лаврова. В пресс-службе МИД выступили с опровержением этой информации.

«Про „неулыбающегося“ Лаврова мы уже опровергали. Теперь и про „изолированного“ Сергея Викторовича на примере только лишь первой половины 2025 года — почти 100 встреч в различных форматах», — говорится в сообщении.

К посту прилагается видеоролик, демонстрирующий активную международную деятельность министра в текущем году. В МИД также отметили, что разговоры об «изоляции» исходят от тех, кто сам находится в изоляции и живет за границей.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.