Хинштейн распустил экспертный совет, созданный при Старовойте

В совет входили 37 человек, среди них были общественники, ученые, журналисты и бизнесмены. По версии позапрошлого губернатора, знания и богатый жизненный опыт экспертов, а также любовь к родному краю должны были сделать результативным новый вариант взаимодействия общества с органами власти.

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На первое заседание эксперты собрались в декабре 2019 года.

- Я хочу, чтобы на этой площадке была возможность открыто обсуждать пути развития Курской области. Помощь экспертов особенно необходима при принятии кардинальных решений, - подчеркнул тогда Старовойт.

Экспертный совет должен был мониторить реализацию Стратегии развития Курской области до 2030 года, Народной стратегии развития Курской области, оценивать деятельность администрации.

Не чужд советов и нынешний врио. В начале июля он создал экспертный совет по «сохранению исторической памяти, увековечиванию выдающихся личностей и событий Курской области»