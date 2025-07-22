Глава Калининградской области объяснил, почему не реагирует на угрозы НАТО

Власти Калининградской области не реагируют на угрозы НАТО, потому что это бессмысленно, и жителям региона тоже не стоит обращать на них внимания. Об этом в ходе прямой трансляции заявил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Пока я работаю, как только не пытались провоцировать наш регион. И власти смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать», — сказал глава области, комментируя недавние заявления представителей НАТО.

Он отметил, что над усилением безопасности в регионе власти работают, а также призвал граждан вступать в местный отряд самообороны «БАРС 39».

17 июля командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена государствами — членами НАТО и теперь американская армия США с союзниками могут «стереть ее с лица земли».

Он добавил, что не существует причин, по которым альянс не может подавить эшелонированную систему ПВО, противокорабельной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов в Калининградской области, если это нужно для «сдерживания России».

Донахью добавил, что НАТО продолжит усиливать свой военный потенциал в регионе.

Ранее в Госдуме отреагировали на пролет самолета-разведчика США недалеко от Калининграда.