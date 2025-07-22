Европа остервенела и стала частью «международного оборзения» по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, про провалы в экономике, забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в том числе и в Германии, и в других европейских странах, и все силы, все средства, все налоги бросить исключительно на милитаризацию Европы», — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

Ране Лавров заявил, что побуждение Украины со стороны Евросоюза (ЕС) совершать теракты на территории России получит адекватный отпор со стороны Москвы. Он выразил уверенность, что Брюсселю не удастся с помощью украинских провокаций остановить Россию от достижения важнейших внешнеполитических целей.