Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Тарасенко

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Михаила Тарасенко, умершего 22 июля на 78-м году жизни.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комиссией Госдумы по мандатным вопросам.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Тарасенко Михаила Васильевича, избранного по Левобережному одномандатному избирательному округу №115 (Липецкая область), 22 июля 2025 года в связи с его смертью", - указано в документе.

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге, окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (впоследствии вошел в состав Московского государственного машиностроительного университета). Кандидат экономических наук. Был депутатом Государственной думы с 2007 года, работал в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018), П. А. Столыпина II степени (2019). Имел благодарность президента РФ (2017), Почетную грамоту правительства РФ (2017).