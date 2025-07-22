Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на теракты со стороны Киева

Москва будет жестко реагировать на призывы киевских властей к совершению диверсий и терактов против гражданских объектов и мирного населения РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ <...> Конечно же, они будут получать достойный отпор», — подчеркнул Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что подобные действия со стороны Киева не прекращаются.

Лавров оценил западные санкции одной пословицей

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз пытается сдержать Россию, используя Украину. Однако Москва намерена достичь всех поставленных целей.