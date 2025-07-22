Песков не видит повода ждать чудес от переговоров с Киевом в Стамбуле

Российская сторона не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Официальный представитель Кремля отметил, что тема украинского урегулирования сложна, поэтому достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших уже можно считать результативностью. Однако и ждать чудес от переговоров не стоит, добавил он.

«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», — сказал Песков.

При этом Россия намерена и дальше добиваться реализации своих интересов и выполнить те задачи, которые ставились изначально.

Как писала «Парламентская газета», очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 24 июля, сообщило ранее агентство. Перед этим собеседник агентства назвал турецкий Стамбул приемлемой площадкой для продолжения контактов. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжать контакты с Москвой. Делегацию Украины для переговоров с Россией возглавит Рустем Умеров.