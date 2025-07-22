В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Михаил Шеремет призвал вернуть смертную казнь на время спецоперации на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Парламентарий отметил, что при проведении исторических параллелей невольно можно поймать себя на мысли, что «закономерность повторения событий для достижения нашей победы существует».

«Поэтому гуманно наложенный в стране мораторий с 16 апреля 1997 года на смертную казнь требует пересмотра во время проведения СВО с учетом угроз и рисков», — заявил Шеремет.

Напомним, что в июне председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать пересмотр позиции Конституционного суда России по смертной казни. Он считает, что в условиях угроз нацбезопасности возникает необходимость переоценки правовых механизмов противодействия терроризму, а также усиления мер защиты суверенитета и безопасности россиян.