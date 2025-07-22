Глава МИД Мозамбика рассказала, как называет Лаврова

Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш заявила, что называет российского коллегу Сергея Лаврова «старшим братом». Этой информацией она поделилась в ходе переговоров с ним в Москве, передает РИА Новости.

Лукаш также охарактеризовала Москву как город, который впечатляет своей красотой и современностью, и рекомендовала всем побывать в нем. Она поблагодарила Лаврова за приглашение в столицу России.

«В Африке я называю вас (Лаврова - ред.) страшим братом. Итак, господин министр иностранных дел, мой старший брат», — отметила глава МИД Мозамбика.

Она заявила, что очень счастлива вернуться в «любимую столицу».

В июне прошлого года Сергей Лавров отправился в первое в нынешнем году африканское турне. Тогда в фокусе внимания оказались страны Западной и Центральной Африки. Также ранее глава МИД Уганды сообщил, что Кампала три дня назад получила российское приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера.