Президент России Владимир Путин встретится с главой Минюста РФ Константином Чуйченко во вторник, 22 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«С докладом у главы государства сегодня будет министр юстиции Константин Чуйченко, регулярные встречи, повестка дня будет публичной», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, другие встречи президента в этот день пройдут в закрытом, непубличном формате.

24 июня Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России. Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за соответствующее нарушение составят от 30 до 50 тыс. рублей.

До этого Чуйченко в ходе Петербургского международного юридического форума предложил рассмотреть идею об освобождении граждан от уголовной ответственности за нарушение закона при защите нравственных ценностей. В качестве примера министр юстиции привел случай, когда мужчина получил тюремный срок за нападение на злоумышленника, который пытался изнасиловать ребенка.

Ранее в Минюсте РФ указали на иноагентов в штабах кандидатов в президенты.