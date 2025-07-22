В Кремле прокомментировали разногласия Москвы и Баку по Украине

Разногласия по Украине не должны помешать отношениям России и Азербайджана. О проблемах между Москвой и Баку высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Проблемы по этому вопросы не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, добавил Песков.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что Россия и Азербайджан преодолеют этот период охлаждения отношений.

20 июля Ильхам Алиев призвал Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».