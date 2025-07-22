В Кремле прокомментировали разногласия Москвы и Баку по Украине

Lenta.ru

Разногласия по Украине не должны помешать отношениям России и Азербайджана. О проблемах между Москвой и Баку высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали разногласия Москвы и Баку по Украине
© Global Look Press

Проблемы по этому вопросы не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, добавил Песков.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что Россия и Азербайджан преодолеют этот период охлаждения отношений.

20 июля Ильхам Алиев призвал Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».