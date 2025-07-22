В Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения прекращения огня в республике.

«Запрет Зеленского о переговорах еще действует... Тема сложная, надо обсуждать проекты меморандумов. Предстоит много поработать перед встречами на высоком и высшем уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Зеленский запросил прямую встречу с Путиным

Также Зеленский добавил, что достигнутые договоренности надо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина готова к такой встрече.

Источник в российской переговорной группе подтвердил, что от Киева действительно поступило предложение по проведению очередного раунда переговоров. Другими подробностями источник не поделился.