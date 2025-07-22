Путин поздравил российских школьников с триумфом на мировой олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золотые и серебряные медали на 66-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с отличным выступлением на 66-й Международной математической олимпиаде в дистанционном формате, в которой принимали участие школьники из 100 стран мира», — говорится в телеграмме Владимира Путина.

Он подчеркнул, что российская команда продемонстрировала сплоченность и победный настрой, а также убедительно подтвердила сильные позиции отечественной математической школы.

Путин добавил, что успехи участников разделяют их учителя, тренеры, родители и друзья. Президент также пожелал школьникам дальнейших достижений.

По данным Минпросвещения РФ, золотые медали на соревнованиях получили несколько школьников: Иван Часовских из Московской области (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга (35 баллов), Василий Патрушев из Владивостока (35 баллов) и Артем Садыков из Челябинска (35 баллов). Серебряную медаль завоевал Иван Кокарев из Челябинска. Олимпиада собрала участников из сотни стран мира и проводилась в дистанционном формате.