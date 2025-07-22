В Госдуме раскрыли возможные темы третьего раунда переговоров с Украиной

Продолжение диалога между Россией и Украиной является позитивным шагом, однако вряд ли итогом третьего раунда переговоров станет перемирие. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле 24-25 июля. Ожидается, что стороны обсудят на нем вопросы гуманитарной повестки.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, сам факт переговоров РФ с Украиной – «это уже хорошо».

«Я не думаю, что на третьем раунде переговоров РФ и Украина обсудят вопросы прекращения боевых действий. Нас не устраивает перемирие, а устраивает твердый мир, гарантированный третьими странами. [Возможно, на предстоящих переговорах обсудят] обмен военнопленными. Не знаю, в каких пропорциях, но возвращение наших ребят домой - тоже очень хорошо», - пояснил парламентарий.

Колесник считает, что первый раунд переговоров был «вообще ни о чем», в ходе второго удалось договориться об обмене пленными, но сомнительно, что в ходе третьего раунда будет прорыв.

«Вряд ли на нем решат вопросы мира, которые ставит президент России. Требуется ни один раунд, чтобы прийти к общему знаменателю. Предстоит очень трудная работа. Очень тяжело вести переговоры, когда у каждой страны свое понимание о мире. Происходит постепенное принуждение [Украины] к миру», - резюмировал он.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае по инициативе российского президента Владимира Путина. Накануне Владимир Зеленский заявил, что представители Украины готовятся к новому раунду переговоров с Россией, в ходе которого будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.