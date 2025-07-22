В России отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию

Деньги главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, которые тот отправил на лечение родителей в России, дойдут до адресата, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился «Лентой.ру».

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — сказал Колесник.

Ранее стало известно о том, что Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. По информации прессы, отец главкома украинской армии, 86-летний Станислав Сырский, продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса.

Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

18 июля сообщалось, что главком ВСУ может готовить провокацию в зоне СВО в ближайшие 50 дней. План может заключаться в срыве дипломатического урегулирования конфликта, предположили в силовых структурах России.