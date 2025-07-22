Исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложили на Юрия Иваненко

Исполняющим обязанностей председателя Верховного суда России станет Юрий Иваненко. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда, — говорится в сообщении.

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля. По словам приближенных к ней людей, председатель умерла после тяжелой болезни.

Совет Федерации 17 апреля 2024 года проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.

Предыдущий председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве 24 февраля 2024 года. Временным руководителем ведомства был назначен 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, который занимал должность до момента назначения нового председателя.