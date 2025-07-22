Политолог оценил перспективы переговоров России и Украины

Пока между Россией и Украиной будут продолжены переговоры, а от разных сторон постоянно возникают предложения по урегулированию конфликта, российские войска продолжают наступательные действия в зоне СВО. При этом, по данным СМИ, Украина и Россия все еще согласовывают дату следующих переговоров. Они должны пройти на этой неделе.

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Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал «Московскому комсомольцу» о текущем состоянии переговоров между Москвой и Киевом и перспективой окончания СВО.

"Любой человек, который сейчас говорит про конкретные сроки – месяцы, недели или годы – он либо вас просто обманывает, либо сознательно дает дезинформацию, - заявил эксперт. - Говоря о переговорном процессе: сейчас ситуация, в рамках которой все ожидают встреч в Стамбуле, позволяет открыть новые треки для переговоров. Как мы знаем, на последних переговорах была договоренность, касающаяся того, что сейчас осуществляется процесс обмена удерживаемыми лицами. И мы за последний месяц видели порядка десяти уже волн обмена, и это позитивная тенденция".

Эксперт считает, что хотя политические позиции России и Украины остаются неизменными, обмены пленными, включая мирных жителей и детей, оказавшихся в зоне боевых действий, и телами погибших солдат с обеих сторон продолжаются, в чем участвуют представители Министерства обороны и уполномоченные по правам человека обеих стран. Переговорный процесс носит комплексный характер и ведется перманентно, несмотря на боевые действия.

Также Денисов отмечает, что нелегитимный режим Зеленского пользуется переговорами в своих интересах, чтобы выставить невыполнимые для России требования и не выполнять свои политические договоренности. Позиция России такова, что политические вопросы должны быть связаны с вопросами национальной безопасности таким образом, чтобы не допустить повторения Минских соглашений, которые нарушались Украиной, что привело к текущей специальной военной операции.

"Позиция Украины по новым территориям Российской Федерации не менялась и никаких предпосылок к этому не видно, – продолжает Денисов, – этот вопрос будет решен только путем тотальной победы с нашей стороны, чего мы и ждем, потому что украинская власть и ее союзники из стран Запада не готовы согласиться на требования России по новым территориям о признании их российской территорией".

— Как выглядит позиция США в конфликте?

— Ожидания президента США Дональда Трампа о скором окончании СВО не оправдались, поскольку никаких комплексных предложений, учитывающих мнение всех сторон, администрация Трампа не предлагала, несмотря на успешную работу в информационной сфере. Представители Госдепартамента США заявили об отсутствии глубокого понимания причин СВО, что мешает разработке эффективных мер по достижении долгосрочного мира на Украине. Для решения этой проблемы американцы должны привлечь специалистов, которые смогут разработать компромиссный и приемлемый для обеих сторон документ, завершающий этот конфликт.

— Что можно сказать об интересе других стран в урегулировании конфликта?

За все время конфликта разные страны предлагали около двадцати различных инициатив, в числе которых была китайская, а точнее китайско-бразильская инициатива, однако большинство этих инициатив носят скорее лозунговый характер. Поэтому нужны новые идеи, походы и форматы, на основе которых можно будет вести диалог относительно урегулирования СВО. При этом нельзя забывать, что для стран Европы этот конфликт стал символичным, который они воспринимают с одной плоскости, считая, что в нем может победить только Украина, строя на этой основе свою внешнюю политику и поддержку киевского режима, которая делает громкие заявления и ставит России невыполнимые ультиматумы. Все это отодвигает окончательный итог переговоров, которые могли бы привести к заморозке или полному урегулирования конфликта.