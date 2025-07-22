Россия раскрыла ответные действия на санкции ЕС

Москва в ответ на семнадцатый и восемнадцатый пакеты санкций Европейского союза (ЕС) существенно расширила список тех, кому запрещен въезд в Россию. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

© Lenta.ru

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым (...) запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении МИД.

Уточняется, что Россия включила в санкционный список граждан ЕС, которые оказывали военную помощь Киеву и вели работу по подрыву территориальной целостности РФ.

Ранее в силу вступил новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В рамках этого пула ограничений, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель.