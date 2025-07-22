Экс-глава Пентагона высказался о поведении Путина в украинском конфликте

Президент РФ Владимир Путин не дрогнул в вопросе Украины, а цели российского лидера не менялись с начала конфликта. Об этом заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg.

«И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену», — сказал бывший глава Пентагона.

Накануне издание The Hill писало, что Россия придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Ранее стало известно, что в Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине.