В Общественной палате призвали все атакуемые регионы РФ ввести штрафы за съемку БПЛА

Член ОП Машаров: регионы должны ввести штрафы за съемку дронов
Во всех российских регионах, которые подвергаются атакам, следует ввести штрафы за съемку беспилотных летательных аппаратов. Об этом член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время единого запрета в России на съемку дронов не существует. Поэтому каждый пострадавший от беспилотников противника регион должен принять собственный нормативно-правовой акт, устанавливающий штраф за съемку беспилотников.
Машаров напомнил, что еще в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин установил в ряде регионов режим повышенного реагирования в связи с проведением специальной военной операции.
В российском регионе уничтожили украинские беспилотники
9 июня сообщалось, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.
Ранее россиянина оштрафовали за публикацию видео с работой ПВО.