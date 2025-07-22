Поездка Путина в Китай меняет правила игры: ждать ли встречи трех лидеров

В рамках торжественных мероприятий в Китае, приуроченных к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, не исключена возможность встречи трех ключевых фигур мировой политики: российского президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперт рассказал, станет ли визит Путина в Китай переломным моментом.

По мнению ряда источников, прибытие Трампа стало бы обнадеживающим знаком, однако аналитики выражают сомнения в его участии. Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун предполагает, что Китай направит Трампу приглашение, которое тот, вероятно, отклонит.

Между тем, Кремль официально подтвердил визит Путина в Китай, запланированный на период с 31 августа по 3 сентября. В этой связи возникает закономерный вопрос: несет ли в себе поездка Путина в Китай потенциал для кардинальных изменений?

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Политический аналитик Андрей Пинчук указывает на сложность текущей политической обстановки. С одной стороны, визит Путина в Китай и возможность неформальных договоренностей, учитывающих влияние Китая. С другой стороны, непредсказуемость ближайших 50 дней для Трампа.

В этих обстоятельствах переговоры могут развиваться по одному из трех сценариев. Первый сценарий – продолжение текущей ситуации, основанное на прежних договоренностях, ограничивающихся вопросами обмена пленными и телами погибших. Второй сценарий – закрепление негласных договоренностей по истечении указанного 50-дневного срока. Это подразумевает подготовку почвы для возможных мирных соглашений после этого периода. Развитие событий станет очевидным в скором времени.

Третий сценарий – эскалация конфликта, передает телеканал «Царьград».

Напомним, появилась информация о месте проведения будущих переговоров между делегациями России и Украины. Третий раунд дискуссий вновь состоится в Стамбуле.