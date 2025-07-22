В Москве несколько дней назад состоялось резонансное событие – вручение паспорта гражданина России американцу Дэниэлу Мартиндейлу. Он на протяжении двух лет оказывал помощь российским военным, находясь в тылу ВСУ. По словам китайских журналистов, прошедшая церемония стала крайне непринятым событием для западных стран.

«Путин лично подписал указ о предоставлении гражданства Дэниэлу Мартиндейлу», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что история Мартиндейла разворачивалась как захватывающий шпионский роман. Используя американский паспорт, он свободно передвигался по Украине и тайно передавал информацию. Когда риск быть обнаруженным возрос, его эвакуировали из зоны конфликта и переправили в Россию. Впоследствии его действия были высоко оценены российским правительством. Мартиндейл признался, что получение российского гражданства было для него сложной задачей.

«Церемония вручения паспорта транслировалась по всем национальным каналам, и ее увидели во всем мире», – отмечают китайские аналитики.

Стало известно о неожиданном подарке Трампа Путину

В Китае считают, что решение Путина лично подписать указ о предоставлении российского гражданства американцу и придать этой истории публичность стало неожиданностью для США и ЕС. Это показало миру, что у России много сторонников, и продемонстрировало неудачу западных спецслужб, которые пропустили шпиона, работавшего на Россию, прямо у себя под носом.

«В то время как Мартиндейл демонстрировал свой новый паспорт в Москве, Государственный департамент США по другую сторону Атлантики оказался в неловкой ситуации», – пишут китайские журналисты.

В КНР считают, что Соединенным Штатам будет трудно проигнорировать эту историю, поскольку она вызвала широкий резонанс в западных странах, где многие выразили понимание поступку Мартиндейла и даже поддержали его, пишет АБН24.

Напомним, гражданин США, помогавший Кремлю в зоне СВО, принял российское гражданство.