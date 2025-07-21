В России назвали главное последствие эскалации конфликта с Азербайджаном

В Госдуме заявили, что последствия эскалации конфликта России и Азербайджана могут быть разные, но главное последствие, которое должно было наступить давно, — это осознание того факта, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает в отношениях с РФ. Об этом пишет «Лента.ру».

Парламентарий в беседе с изданием отметил, что россиянам в течение долгого периода времени пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее, но сегодня необходимость выдавать себя за лучшего друга России у Азербайджана пропала.

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По мнению парламентария, в Азербайджане считают, что Россия слишком вовлечена в события на Украине, чтобы серьезно реагировать на действия республики, которые идут вразрез национальным интересам Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию».