В России резко отреагировали на скандал с политологом Марковым в Баку

Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на вызвавшее скандал выступление российского политолога Сергея Маркова в Баку. Журналист назвал выступление эксперта мерзким и заявил, что оно его не тревожит. Об этом он написал в Telegram-канале.

При этом репортер отметил, что его зацепила одна из фраз, сказанных Марковым в его оде президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Коц назвал чисто азербайджанским нарративом словосочетание «страна-победитель», которое, по его словам, по поводу и без используется во всех азербайджанских СМИ как элемент нацбилдинга.

Военблогеры призвали признать Маркова иноагентом за участие в форуме с Алиевым

Также журналист напомнил о «избитых в мясо» гражданах России, остающихся в заключении на территории Азербайджана, которые смотрят на Маркова сквозь решетку как на детское недоразумение, пока тот восхищенно смотрит на Алиева, получающего шевроны от украинской журналистки.

Ранее Марков, которого военные блогеры призвали наказать за участие в форуме в Шуше, где выступил Алиев, заявил, что он является сторонником президента РФ Владимира Путина и патриотом России на протяжении 26 лет.

Эксперт призвал не помогать врагам России, а также не мешать ему работать.

Ранее в Госдуме заявили, что главное последствие эскалации конфликта России и Азербайджана, которое должно было наступить давно, — это осознание того факта, что Баку не тот, за кого себя выдает в отношениях с РФ.