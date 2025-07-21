В Госдуме объяснили, почему Зеленский согласился на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки решил согласиться на переговоры с Россией по ряду причин, в том числе из-за давления со стороны Америки. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

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По словам депутата, на смену позиции главы украинского государства также могли повлиять атаки российской армии по ключевым военным объектам. Кроме того, такими шагами Киев хочет показать Вашингтону, что готов к урегулированию военного конфликта с Москвой.

Зеленскому сделали мрачное предупреждение

— На эту внезапную дипломатическую инициативу Зеленского мог оказать влияние ряд факторов — от давления со стороны Вашингтона... до осознания шаткости положения Киева на фронтах и нарастания внутреннего кризиса, который всё сложнее контролировать, — передает слова Белика Life.ru.

Сам Зеленский заявил, что Украина в ходе переговоров с Россией в Стамбуле планирует обсудить очередной обмен пленными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию украинского конфликта не изменился. Дипломат отметил, что Москва выступает за проведение третьего раунда переговоров с Киевом и оперативно проинформирует о датах проведения следующих консультаций. Встреча представителей России и Украины может пройти в Стамбуле 24 и 25 июля.