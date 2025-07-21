Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ худруку Театра на Малой Бронной Константину Богомолову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российский Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу – художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной», – говорится в документе.

Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной с 2019 года.