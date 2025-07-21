Военблогеры призвали признать Маркова иноагентом за участие в форуме с Алиевым

Военные блогеры призвали наказать известного российского политолога Сергея Маркова, который участвовал в форуме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. С таким призывом выступил писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале. По его словам, так хвалить азербайджанского лидера, как делал это Марков, нельзя из-за обостренных отношений между Москвой и Баку. "Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы - такие же иноагенты, как прозападные либералы",- заявил он. Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников отметил, что помимо политолога Маркова на форуме в Азербайджане был замечен заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, который даже задал вопрос Алиеву. В Telegram-канале Alex Parker Returns говорится, что Марков "не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать на их стороне полезным агентом влияния". Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.