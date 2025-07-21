В России сделали предупреждение Европе

России есть чем ответить Европе на поставки оружия на Украину, но эти меры могут иметь катастрофические последствия. Об этом заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, Европе стоило бы оценить сдержанность российского лидера Владимира Путина.

«Ответить нам на поставки Европой оружия на Украину есть чем. Но если мы ответим, то западные страны могут больше и не встать или прекратить свое существование. Почему наш президент и держит этот ответ», - заметил Колесник.

Парламентарий констатировал, что если бы не президент России, «Европы бы уже не было, в том числе и Великобритании».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием. По его словам, потенциальными покупателями оружия для Киева могут стать Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Ожидается, что переговоры по ЗРК Patriot, на передаче которых настаивает Киев, должны стартовать 23 июля в формате «Рамштайн». Кроме того на встрече может быть поднят вопрос о закупке баллистических ракет ATACMS и крылатых JASSM.