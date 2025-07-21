Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский не сможет остановить удары по ТЦК и лишь вызовет у украинцев еще большее отторжение. Об этом Рогов рассказал порталу NEWS.ru.

В начале июля по зданию ТЦК (украинский аналог военкомата) в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. До этого сообщалось, что власти Полтавской области решили создать мобильные блокпосты, на которых будут дежурить полицейские и сотрудники ТЦК. Решение связывали с розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.

Седьмого июля в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским ТЦК. На фоне российских ударов некоторые ТЦК анонсировали переезд своих отделов. По мнению Рогова, в распоряжении Киева мало инструментов, которые позволили бы предотвратить удары по ТЦК.

«Плюс громкие гордые заявления, что Украину не остановить и ВСУ будут продолжать набирать людей, вызывают у населения только отторжение», - подчеркнул Рогов.

Украинцу без ног вынесли приговор за уклонение от мобилизации

Он добавил, что украинские власти пока не придумали «какой-либо антикризис». На фоне этого Киев проигрывает не только в военном, но и в медийном плане, заключил Рогов.