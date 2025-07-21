Песков высказался о расследовании крушения самолета AZAL

Российская сторона ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за падения самолета AZAL в Актау.

«Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — заявил Песков.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Азербайджан утверждает, что самолет якобы сбила российская ПВО во время налета украинских дронов на Грозный. В Москве эту информацию не подтверждали, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.