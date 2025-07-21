В Госдуме заявили об угрозе утраты влияния России к югу от Северного Кавказа

Россия стоит перед угрозой утраты влияния к югу от Северного Кавказа. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, чьи слова приводит RTVI.

Так он прокомментировал сложный период в отношениях России и Азербайджана. По его мнению, нужно перестать строить иллюзии относительно союзнических отношений и стратегического партнерства с Баку при действующем премьере Николе Пашиняне.

«Мы стоим перед угрозой утраты всякого влияния к югу от Северного Кавказа, что неизбежно затем может сказаться и на наших внутренних обстоятельствах. Когда процесс переваривания российского влияния закончится, то неизбежно те, кто этим занимаются с участием заинтересованных сторон внерегиональных сил», — пояснил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и Азербайджана настал сложный период. Представитель Кремля вместе с тем выразил надежду, что данный период отношений между Москвой и Баку пройдет.