Законопослушные азербайджанцы пользуются в России уважением, и Москва считает очень важным, чтобы русских уважали в Азербайджане.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - подчеркнул представитель Кремля.

"Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону", - заключил Песков.

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В Екатеринбурге в конце июня задержали представителей азербайджанской диаспоры по обвинению в тяжких преступлениях. Азербайджан выразил протест в связи с якобы применением полицейскими насилия. Позже Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ, а также задержал российских журналистов СМИ "Sputnik Азербайджан". 18 июля власти Азербайджана заявили, что не будут участвовать в заседании Экономического совета СНГ, который пройдет в Москве.