Песков назвал диаметрально противоположными меморандумы России и Украины

ТАСС

Переговорные группы Москвы и Киева по украинскому урегулированию ждет большая дипломатическая работа, так как меморандумы двух стран диаметрально противоположны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал диаметрально противоположными меморандумы России и Украины
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"Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа", - подчеркнул Песков.