Последний шанс Зеленского: названы три сценария новых переговоров России и Украины

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что очередные переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти по одному из трех сценариев, предусматривающих «инерцию», фиксацию «кулуарных договоренностей» и эскалацию. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на неделе с 21 по 27 июля. Зеленский призвал «увеличивать переговорную динамику» и заявил о необходимости встречи «на уровне лидеров». Неназванный источник ТАСС сообщил, что переговоры могут состояться в конце недели.

Пинчук назвал политическую ситуацию, на фоне которой могут пройти переговоры, сложной. Он напомнил о запланированном визите президента РФ Владимира Путина в Китай и допустил «кулуарные договоренности с учетом китайского фактора».

Также Пинчук отметил, что пока неизвестно, какими могут быть итоги 50-дневного ультиматума, поставленного России президентом США Дональдом Трампом. Он может либо усилить давление на РФ, либо постепенно «уйти», переложив бремя поддержки Украины на Европу.

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На фоне этого один из сценариев переговоров РФ и Украины является «инерционным», заявил Пинчук. Это означает, что стороны будут обсуждать только вопросы обмена пленными и телами погибших. По мнению эксперта, на что-то большее рассчитывать вряд ли стоит.

Второй сценарий предусматривает фиксацию «кулуарных договоренностей». Пинчук допустил, что стороны могут начать «готовить почву по неким мирным соглашениям».

И, наконец, третий сценарий, предполагает эскалацию: очередные переговоры могут «вообще ничем не закончится». Пинчук допустил, что стороны в очередной раз поставят друг другу ультиматумы, «и на этом все завершится».