Президент Ирана передал послание Путину

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал ему послание от президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Об этом завил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Али Лариджани… передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений», — подчеркнул он.

20 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Вступил в силу договор о партнерстве между Ираном и Россией

В июле МИД РФ назвал «грязной политизированной кампанией» статью американского консервативного портала Axios о том, что Путин якобы призвал Иран пойти на ядерную сделку с США.

Целью этой кампании в российском министерстве иностранных дел назвали эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы». В МИД РФ подчеркнули приверженность России политическому урегулированию кризиса в отношениях между Ираном, США и Израилем и призвали западные СМИ ознакомиться с официальными материалами о переговорах между РФ и Ираном и «не тиражировать фальшивки».