Премьер России начал вояж по Дальнему Востоку: Мишустин прибыл в Благовещенск

В амурский Благовещенск прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Именно отсюда он начинает традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока

Как пишет ТАСС, в Благовещенске Мишустин осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Также его покажут таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» через госграницу с Китаем.

Также запланирована встреча Мишустина с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин побывал в Магнитогорске с рабочей поездкой. Там глава государства посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где «на полные обороты» переходит цех коксования.