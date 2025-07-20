Американский журналист Такер Карлсон назвал ложью утверждения, будто Россия может напасть на страны НАТО, и признался, что у него вызывает смех уверенность в этом европейцев.

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"Это так смешно, что вы верите этой лжи - лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет", - сказал он в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Американский журналист признал, что его тревожит обострение конфликта на Украине, которое, по его мнению, чревато ядерной войной.

"Я могу полностью заблуждаться, я уже часто заблуждался, но в чем я не заблуждаюсь, так это в том, что результатом эскалации этой ситуации будет ядерная война. И ничего нет хуже этого", - сказал он, назвав при этом "абсурдными" европейских лидеров.

Карлсон считает, что "Россия победила в этой войне", поэтому сейчас следует минимизировать последствия конфликта для всех сторон.

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"Давайте теперь работать над сделкой", - продолжал он. "Это называется вести переговоры. Что не следовало бы делать, так это подогревать риторику и страхи, когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами. А все они страдают паранойей", - заявил журналист.

Он подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и Владимира Зеленского, отметив, что подобные методы призыва демонстрируют, что к людям относятся как к животным.